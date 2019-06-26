Политика
РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился ЮщенкоNews.ru 07:23
Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной. Об этом журналистам рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у Минстроя
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Общество
Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира
Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Политика
В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Футбол
Юрий Семин: «Думаю, все тренеры поддержат новый лимит на легионеров»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новый формат лимита на легионеров «8+17».
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Общество
На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр
На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры
Что касается молочных жиров, то они полезны лишь в небольших количествах, поскольку в них содержится холестерин.
Обновлено в 07:01
Авто
Opel рассекретил новое поколение Corsa
Немецкая компания Opel представила хетчбэк Corsa нового поколения.
Обновлено в 06:54
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты
Oppo показала первый в мире смартфон с камерой в толще экрана
На выставке мобильных технологий MWC Shanghai 2019 китайский производитель OPPO показал первый в мире смартфон с подэкранной камерой.
Обновлено в 06:43
Политика
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Обновлено в 06:07
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Общество
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Павел Лобков рассказал, как его лечили от гомосексуализма
Обновлено в 06:47
Экономика
В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых
За пять месяцев с начала эксперимента в четырех пилотных регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - уже 106 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые и начали платить налог.
Обновлено в 08:22
Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»
В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26