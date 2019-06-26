Политика

РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился ЮщенкоNews.ru 07:23

Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной. Об этом журналистам рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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В Крыму ответили «эксперту» на призыв «разбирать» Крымский мост

РИА Новости Крым05:51

РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился Ющенко

News.ru07:23

В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе

РИА Новости06:57

На Украине заявили, что Крымский мост превращает Керченский пролив в болото

Взгляд.ру02:25

На Украине предложили разобрать Крымский мост

Газета.Ru07:38

Российский гидрогеолог призвал «разобрать Крымский мост к чертовой матери»

Ридус04:30

Украинского «эксперта», призывавшего разобрать Крымский мост «к чертовой матери», поймали на вранье

Царьград02:27
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Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у Минстроя

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Общество

Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира

Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Политика

В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Футбол

Юрий Семин: «Думаю, все тренеры поддержат новый лимит на легионеров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новый формат лимита на легионеров «8+17».
Обновлено в 06:59
Спорт

Иранский двойник Месси опроверг обвинения в совращении 23 девушек

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр

На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Здоровье

Диетолог назвала полезные для здоровья жиры

Что касается молочных жиров, то они полезны лишь в небольших количествах, поскольку в них содержится холестерин.
Обновлено в 07:01
Авто

Opel рассекретил новое поколение Corsa

Немецкая компания Opel представила хетчбэк Corsa нового поколения.
Обновлено в 06:54
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты

Oppo показала первый в мире смартфон с камерой в толще экрана

На выставке мобильных технологий MWC Shanghai 2019 китайский производитель OPPO показал первый в мире смартфон с подэкранной камерой.
Обновлено в 06:43
Политика

Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Обновлено в 06:07
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Общество

Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках

В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Павел Лобков рассказал, как его лечили от гомосексуализма

Обновлено в 06:47
Экономика

В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых

За пять месяцев с начала эксперимента в четырех пилотных регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - уже 106 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые и начали платить налог.
Обновлено в 08:22
Общество

Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»

В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика

В «Рособоронэкспорте» рассказали, когда поставят Турции первые С-400

Обновлено в 07:21
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Обновлено в 07:26
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Керченский пролив
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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