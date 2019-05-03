В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и РоссииИзвестия 03:13

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, что объединяет Украину и Россию. Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

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