Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и РоссииИзвестия 03:13

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, что объединяет Украину и Россию. Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Газета.Ru06:11

В Крыму прокомментировали слова Зеленского об общем России и Украины

Взгляд.ру03:09

В Крыму Зеленскому объяснили, что общего у России и Украины

URA.Ru04:29

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

РБК03:53

В Крыму рассказали Зеленскому об общем у России и Украины

РИА Новости03:29

В Крыму рассказали Зеленскому об общем между Украиной и Россией

RT на русском04:47

В Крыму слова Зеленского об отсутствии единства между Россией и Украиной списали на его молодой возраст

Krym.News03:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 12 раз

Обновлено 01 мая в 03:17
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом

Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Авто

В Амстердаме запретят автомобили на бензине и дизельном топливе

Начиная с 2020 года, въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.
Обновлено в 07:29
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта

Паспорта нацпроектов дополнят мероприятиями по развитию спорта, соотвествующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

Обновлено в 06:33
Футбол

«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве

Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Обновлено в 05:54
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка

Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей

Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 04:50
Наука

Многоножка в янтаре позволила открыть совершенно новый подотряд

Обновлено в 05:45
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой

Обновлено в 04:31
Финансы

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»

Обновлено в 07:20
Происшествия

На борьбу с крупным пожаром в селе на Сахалине направлен вертолет

Обновлено в 04:40
Здоровье

В Житомирской области из-за вспышки кори закрылась школа

Общеобразовательная школа в селе Варваровка Олевского района Житомирской области закрыта на карантин до 16 мая из-за вспышки кори – заболели и школьники, и учитель.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью

«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Авто

Арабский гиперкар Lykan HyperSport стал полицейским автомобилем

Все поклонники киносаги "Форсаж" помнят момент в седьмой части, когда герои Вина Дизеля и Пола Уокера прыгают на гиперкаре Lykan HyperSport из одного небоскрёба в другой.
Обновлено в 04:06
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ефим Зисьевич Фикс
Украинский политик
Украинский и российский политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. В 1996-2010 годах секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ, с 2004 года заместитель председателя СДПУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное