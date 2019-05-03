Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и РоссииИзвестия 03:13
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, что объединяет Украину и Россию. Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
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Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 12 раз
Обновлено 01 мая в 03:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом
Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Авто
В Амстердаме запретят автомобили на бензине и дизельном топливе
Начиная с 2020 года, въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.
Обновлено в 07:29
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта
Паспорта нацпроектов дополнят мероприятиями по развитию спорта, соотвествующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Обновлено в 05:54
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Единоборства
Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 04:50
Наука
Многоножка в янтаре позволила открыть совершенно новый подотряд
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Финансы
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
В Житомирской области из-за вспышки кори закрылась школа
Общеобразовательная школа в селе Варваровка Олевского района Житомирской области закрыта на карантин до 16 мая из-за вспышки кори – заболели и школьники, и учитель.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Авто
Арабский гиперкар Lykan HyperSport стал полицейским автомобилем
Все поклонники киносаги "Форсаж" помнят момент в седьмой части, когда герои Вина Дизеля и Пола Уокера прыгают на гиперкаре Lykan HyperSport из одного небоскрёба в другой.
Обновлено в 04:06
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30