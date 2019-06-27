В Крыму найдены кости гигантской птицыВзгляд.ру 08:06

с чего всё началось

Ученые утверждают, что птица достигала веса около 450 кг и жила примерно 1,5-1,8 млн лет назад. Судя по строению кости, птицы Pachystruthio dmanisensis достаточно хорошо бегали. Это связано с проживанием совместно с крупными хищниками – саблезубыми кошками, гигантскими гиенами.

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