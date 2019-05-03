Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»Культуромания 02:05
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал». События в картине разворачиваются во времена Русско-турецкой войны. Гардемарины вновь получат сложно выполнимое задание от Екатерины II, которую сыграет Кристина Орбакайте.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Хоккей
Россия — Финляндия 0:2 (3-й период)
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира в Словакии провел совместную тренировку с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли 5 человек
Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Культура
Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион
Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе 14 мая.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Российский крейсер «Адмирал Нахимов» поразил американцев
Журналисты американского издания Military Watch оценили предстоящую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".
Обновлено в 08:55
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Обновлено вчера в 17:07
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелась сухая трава
Обновлено в 09:18
Транспорт
Мотоциклисты устроили открытие сезона
Сегодня в Екатеринбурге прошло открытие мотосезона.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины
У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС
Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».
Обновлено в 09:15
Политика
Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Единоборства
Джейкобс и Альварес подрались на взвешивании
Участники боя за чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBF Сауль Альварес и Даниэль Джейкобс устроили драку на взвешивании.
Обновлено в 06:03
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19