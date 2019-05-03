Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»Культуромания 02:05

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал». События в картине разворачиваются во времена Русско-турецкой войны. Гардемарины вновь получат сложно выполнимое задание от Екатерины II, которую сыграет Кристина Орбакайте.
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Стартовали съемки фильма «Гардемарины-4» в Крыму

Газета.Ru06:13

Анна Семенович рассказала о съемках в новых «Гардемаринах»

Российская газета04:28

Семенович в Крыму нашла молодого любовника

КП - Крымвчера в 09:01

Курянин снимается в продолжении культовых «Гардемаринов»

Друг для друга (Курск)вчера в 17:35

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Клеовчера в 13:19

Стало известно, кто сыграет в новых «Гардемаринах»

53 новостивчера в 09:03

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Известия01:00
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Футбол

Урал — Спартак 0:0 (2-й тайм)

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл

Обновлено в 04:36
Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за новых угроз терактов

Полиция получила сообщения о готовящихся терактах в Коломбо, охрана объектов в городе усилена.
Обновлено в 05:13
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Авто

В Сети появились снимки самого совершенного внедорожника УАЗ-3172

Машина, которая, по мнению нынешних экспертов, должна была стать самым совершенным отечественным SUV 90-х, могла похвастать огромным (даже по современным меркам) клиренсом – целых 330 миллиметров.
Обновлено в 03:24
Футбол

Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»

Обновлено в 05:34
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»

Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Общество

Данные из тотальной системы слежки КНР попали в Сеть

Система распознавания лиц автоматически сохраняет информацию о прохожих и отправляет на специальный сервер.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено в 03:21
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли. 2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу

Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика

Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма заключается в его многонациональности и уважении традиций всех народов, и это не нравится "врагам" полуострова.
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Политика

Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
Обновлено в 06:14
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Светлана Дружинина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Академик Петровской академии наук и искусств. Народная артистка РФ. Кавалер ордена Почёта и ордена Дружбы.
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Анна Семенович
Российская актриса
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие».
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