Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»Культуромания 02:05
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал». События в картине разворачиваются во времена Русско-турецкой войны. Гардемарины вновь получат сложно выполнимое задание от Екатерины II, которую сыграет Кристина Орбакайте.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Футбол
Урал — Спартак 0:0 (2-й тайм)
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за новых угроз терактов
Полиция получила сообщения о готовящихся терактах в Коломбо, охрана объектов в городе усилена.
Обновлено в 05:13
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Авто
В Сети появились снимки самого совершенного внедорожника УАЗ-3172
Машина, которая, по мнению нынешних экспертов, должна была стать самым совершенным отечественным SUV 90-х, могла похвастать огромным (даже по современным меркам) клиренсом – целых 330 миллиметров.
Обновлено в 03:24
Футбол
Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»
Обновлено в 05:34
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Общество
Данные из тотальной системы слежки КНР попали в Сеть
Система распознавания лиц автоматически сохраняет информацию о прохожих и отправляет на специальный сервер.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено в 03:21
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли. 2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу
Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ
Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что уникальность Крыма заключается в его многонациональности и уважении традиций всех народов, и это не нравится "врагам" полуострова.
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
Обновлено в 06:14