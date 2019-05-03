Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины 4»Neva.Today 05:14
Сюжет четвертой части, по замыслу режиссера Светланы Дружининой, развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году. В роли Алеши Корсака снимется всё тот же Дмитрий Харатьян, а в роли Софьи — Ольга Машная. Кроме них задействованы Анна Семенович и Дима Билан.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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