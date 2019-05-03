Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины 4»Neva.Today 05:14

Сюжет четвертой части, по замыслу режиссера Светланы Дружининой, развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году. В роли Алеши Корсака снимется всё тот же Дмитрий Харатьян, а в роли Софьи — Ольга Машная. Кроме них задействованы Анна Семенович и Дима Билан.
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Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Академик Петровской академии наук и искусств. Народная артистка РФ. Кавалер ордена Почёта и ордена Дружбы.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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