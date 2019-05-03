В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины 4»Neva.Today 05:14

Сюжет четвертой части, по замыслу режиссера Светланы Дружининой, развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году. В роли Алеши Корсака снимется всё тот же Дмитрий Харатьян, а в роли Софьи — Ольга Машная. Кроме них задействованы Анна Семенович и Дима Билан.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.

Политика «Пособник дьявола»: пророк назвал имя зачинщика Третьей мировой войны Экстрасенс из Нигерии сделал предсказание о том, кто и как развяжет новую масштабную войну, которая может привести к концу света.

Транспорт В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассекретил на странице в Instagram место, где провёл майские праздники.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Авто Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.

Теннис Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Политика Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле «Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса» Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.

Происшествия На западе Москвы обрушился башенный кран На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.

Транспорт Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыли из-за схода лавины Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта из-за схода лавины на стороне Грузии.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.

Наука Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.