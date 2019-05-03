Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»Пятый канал вчера в 23:11

В Крыму начались съемки фильма "Гардемарины — 4". Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений "русских мушкетеров", сообщает Kleo.ru.
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Стартовали съемки фильма «Гардемарины-4» в Крыму

Газета.Ru06:13

Анна Семенович рассказала о съемках в новых «Гардемаринах»

Российская газета04:28

Продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму

ФАН04:18

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Известия01:00

Курянин снимается в продолжении культовых «Гардемаринов»

Друг для друга (Курск)вчера в 17:35

Анна Семенович заинтриговала поклонников снимком с любовником

Телепрограммавчера в 11:55

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Клеовчера в 13:19
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Религия

Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург

Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале

Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.
Обновлено в 05:50
Культура

В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу

Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

Бывший муж Ани Лорак объявил о закрытии ночного клуба. Это уже второй бизнес-провал после его развода с певицей.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре

Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие

Госдеп США решил продать Бахрейну и ОАЭ оружие на 6 млрд долларов

Возможная продажа оружия Бахрейну и ОАЭ на 6 миллиардов долларов одобрена Госдепом США, заявили в Пентагоне 4 мая.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено 02 мая в 04:09
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Футбол

Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты

Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне

Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Пентагон планирует окончательно исключить Турцию из программы F-35

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей F-35 на фоне покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:27
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Почти 200 человек сутки не могут вылететь из Дубая в Оренбург

Обновлено в 02:20
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
Обновлено в 06:14
Культура

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
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Светлана Дружинина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Академик Петровской академии наук и искусств. Народная артистка РФ. Кавалер ордена Почёта и ордена Дружбы.
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Анна Семенович
Российская актриса
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие».
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