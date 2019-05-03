Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»Пятый канал вчера в 23:11
В Крыму начались съемки фильма "Гардемарины — 4". Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений "русских мушкетеров", сообщает Kleo.ru.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург
Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале
Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.
Обновлено в 05:50
Культура
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу
Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак объявил о закрытии ночного клуба. Это уже второй бизнес-провал после его развода с певицей.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие
Госдеп США решил продать Бахрейну и ОАЭ оружие на 6 млрд долларов
Возможная продажа оружия Бахрейну и ОАЭ на 6 миллиардов долларов одобрена Госдепом США, заявили в Пентагоне 4 мая.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено 02 мая в 04:09
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель
Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.
Обновлено в 06:09
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Футбол
Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.
Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Пентагон планирует окончательно исключить Турцию из программы F-35
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей F-35 на фоне покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:27
Культура
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
Обновлено в 06:14