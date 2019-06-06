Политика
В Крыму на 10,5 лет осудили украинского шпионаАргументы и Факты 09:47
Константина Давыденко задержали в Симферополе в феврале прошлого года Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, которого признали виновным в шпионаже в пользу СБУ, передает ТАСС. Суд приговорил Давыденко к 10,5 годам колонии.
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