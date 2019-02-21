Армия и оружие
В Крыму кораблям НАТО посоветовали «держаться подальше»REGNUM 00:53
Учения НАТО в Черном море пройдут под пристальным вниманием России. Возможные провокации будут пресечены, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. За военными маневрами Россия будет пристально наблюдать, иначе просто не может быть.
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с чего всё началось
Кораблям НАТО следует держаться подальше от берегов Крыма, заявил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.РИА Новости00:18
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ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
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Названа основная причина смерти мужчин в России
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Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
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Относительно поверхности земли попавший в мощный воздушный поток лайнер Virgin Atlantic двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20 градусах Цельсия) составляет около 1235 км (767 миль) в час.
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Политика
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Обновлено в 04:58
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Обновлено в 05:05
Происшествия
В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека
В Мюнхене в районе одной из строительных площадок произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Песков прокомментировал вспышку дизентерии в детских садах столицы
В начале февраля в Роспотребнадзоре признали вспышку заболевания кишечными инфекциями в детских садах столицы, имевшую место в конце 2018 года.
Обновлено в 04:32
Политика
Госдума приняла закон о паллиативной помощи
Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:33
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 03:33
Политика
Закон Путина об ужесточении наказания для лидеров ОПГ прошел I чтение
Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 05:04
Общество
«Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов
Черников добавил, что в 2019 году суд удовлетворил три иска на сумму почти 213 тысяч рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика
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«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
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Политика
ФРГ: «Северный поток — 2» внесёт стабильность в поставки газа
Российский проект "Северный поток - 2" внесёт вклад в стабильность газоснабжения Европы.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70
По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Израиль прорекламировал ПВО роликом об уничтожении российских вертолетов
На выставке Aero India 2019 израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свою противовоздушную оборонную систему MRSAM видеороликом, в котором демонстрируется поражение российских вертолетов Ка-50 «Черная акула».
Обновлено в 04:24
Политика
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
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Новый концептуальный электромобиль от компании Kia будет представлен на Женевском международном автосалоне 2019 года.
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Политика
Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
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Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
Обновлено в 05:09
Общество
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В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. Весной ВЦИОМ планирует обновить результаты по итогам нового опроса.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Samsung показала сгибающийся смартфон
Сгибающийся Galaxy Fold будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию, где стоимость аппарата, по оценкам экспертов, может превысить 150 тыс. руб. Южнокорейская Samsung Electronics на презентации в Сан-Франциско представила новый смартфон Galaxy Fold, оснащенный сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма.
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В деле об оскорблении следователя ФСБ появились сорок защитников
Адвокаты Зломновы — отец и брат Павла — оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело культуролога, и теперь всю семью будут безвозмездно защищать их коллеги.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Путин рассказал о супероружии России
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Обновлено в 05:16
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