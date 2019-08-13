Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из ДнепраРИА Новости вчера в 14:47

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
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