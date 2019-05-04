Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работыГазета.Ru 06:07
Как отмечается, речь идет о пропускных пунктах "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" на российско-украинской границе. За последние сутки государственную границу пересекли около 9 тысяч человек и почти 1,5 тыс. автомобилей. Подчеркивается, что пограничные пункты работают в усиленном режиме.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Футбол
Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку
Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл
Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету малой дальности
Военные Северной Кореи осуществили испытательный пуск ракеты малой дальности. Она полетела в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 21:28
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС
Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции.
Обновлено в 03:33
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42