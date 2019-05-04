Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работыГазета.Ru 06:07

Как отмечается, речь идет о пропускных пунктах "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" на российско-украинской границе. За последние сутки государственную границу пересекли около 9 тысяч человек и почти 1,5 тыс. автомобилей. Подчеркивается, что пограничные пункты работают в усиленном режиме.
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