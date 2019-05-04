Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работыГазета.Ru 06:07
Как отмечается, речь идет о пропускных пунктах "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" на российско-украинской границе. За последние сутки государственную границу пересекли около 9 тысяч человек и почти 1,5 тыс. автомобилей. Подчеркивается, что пограничные пункты работают в усиленном режиме.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли. 2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество
Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту
Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Авто
Из старинного ГАЗ-66 сделали огромный внедорожный пикап
Грузинский ГАЗ-66 назвали Чачо в честь девушки владельца.
Обновлено в 07:02
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Культура
Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста
Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Крыму на видео запечатлели унесенный ветром воздушный шар с ребенком
В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как в Крыму ветром уносит воздушный шар, где находится ребенок.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Авто
Эксперты назвали лучшие внедорожники для семейных путешествий
Обновлено в 02:46
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве
О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии
Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено вчера в 11:06
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Свечников помог «Каролине» выйти в финал НХЛ
«Каролина» стала первым участником финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:43