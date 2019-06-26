Происшествия

Двое десантников погибли в КрымуLenta.ru 04:06

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южного военного округа в среду, 26 июня. «Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — сказали в службе.
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Двое десантников утонули в Крыму после неудачного прыжка с парашютом

Двое российских военнослужащих погибли в Крыму после неудачного десантирования, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили военные.
Интерфакс03:52

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В Крыму погибли двое десантников

RT на русском03:52

Запутались в стропах парашюта: В Крыму утонули два военнослужащих

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Два контрактника ВДВ утонули в Крыму, прыгая с парашютом

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В Крыму погибли двое десантников

Газета.Ru08:05

Два десантника погибли на учениях в Крыму

ИА Крыминформ03:42

Оба приземлившихся на воду в Крыму десантника погибли

ТАСС03:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
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Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
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Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
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Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
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Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

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Футбол

Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ

В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Общество

Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей

В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

ВСУ открыли шквальный минометный огонь по окраинам Горловки

Добавим, что 22 июня в результате обстрелов со стороны украинских карателей на окраине Горловки была ранена девочка.
Обновлено 24 июня в 07:45
Общество

Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинка

Улица Ильинка в центре Москвы будет благоустроена в этом году, заявил на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 08:53
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ

Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Технологии

Сдающим ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

Как сказала Решетникова, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.
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В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Футбол

Вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак»

Вратарь молодёжной команды итальянского футбольного клуба «Рома» Андреа Романьоли опубликовал фото в своём Instagram с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».
Обновлено в 09:13
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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