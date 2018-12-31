Общество

В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза
Российская газета
03:30

Количество организованных туристов из Китая, посетивших Крым, за год увеличилось в 2,5 раза благодаря открытию на полуострове китайского информационно-культурного центра и специальным турпакетам.
Российская газета03:30
с чего всё началось

Власти Крыма отчитались о более чем двукратном росте турпотока из Китая

Туристический поток из Китая в Крым в 2018 году вырос в два с половиной раза, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред при президенте Георгий Мурадов.
РИА Новостивчера в 22:37

Подробнее о событии

В Крыму рассказали о стремительном росте туристического потока из Китая

Московский Комсомолец03:31

Вино и косметика: в Китае заинтересовались крымскими товарами

РИА Новости Крым01:58

Блокчейном в Крыму заинтересовались иностранцы

News.ru00:28

Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза

Известиявчера в 23:34

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

RT на русскомвчера в 22:59

Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

Вести.Ruвчера в 22:52

В Китае заинтересовались крымскими винами и безалкогольными напитками

РИА Новостивчера в 22:42
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела пяти человек

Тела пяти человек извлечены из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено 31.12.18 в 21:35
Происшествия

В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии

Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на данные железнодорожной компании DSB.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Обновлено в 03:34
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Теннис

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Обновлено в 02:54
Общество

Два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в «Русское лото»

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Магнитогорске три человека погибли при взрыве «Газели»

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Германии арестовали совершившего наезд на людей в новогоднюю ночь

Мужчина, который в новогоднюю ночь наехал на людей в городах Боттроп и Эссен на западе Германии, арестован по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, передает ТАСС со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.
Обновлено в 04:02
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Наука

Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики

Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Спорт

РУСАДА не передаст ВАДА данные в установленный срок

Россия не успеет передать ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до окончания установленного срока.
Обновлено 30.12.18 в 17:15
Армия и оружие

Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»

Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 13:53
Спорт

USADA призвало лишить РУСАДА статуса

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство лишить Россию статуса соответствия, так как эксперты WADA так и не получили доступа к данным московской лаборатории.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18

Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Обновлено в 04:22
Общество

В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза

Обновлено в 03:30
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили

Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18

Еще два тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 04:22
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Единоборства

Реванш Хабиба и Макгрегора может состояться в 2019 году

Обновлено вчера в 22:54
Политика

В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают готовиться к "потенциальному визиту" в США главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 04:15
Политика

Националисты проводят в Киеве марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В московском Парке Горького обрушился мост, много пострадавших

В новогоднюю ночь в Парке Горького обрушился переход через каток.
Обновлено 31.12.18 в 20:29
Главное