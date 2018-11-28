Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблейРИА Новости11:27
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
РИА Новости11:27
Оценить
72 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа
Обновлено в 12:14
Политика
Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии
Обновлено в 12:19
Политика
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями.
Обновлено в 11:50
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 11:52
Политика
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 12:12
Политика
В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба
Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 12:07
Политика
Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:07
Политика
Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 11:21
Политика
Путин: торговая война США и Китая создает окно возможностей для России
Торговая война США и Китая создает окно возможностей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Обновлено в 12:11
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты
Президент потребовал обеспечить жесткий контроль за расходами на национальные проекты.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В Крыму появится четвёртый дивизион С-400
До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 12:10