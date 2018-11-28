Суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе, передает РИА "Новости".

В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинцев

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