Политика

В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
РИА Новости
11:27

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
РИА Новости11:27

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В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

РИА Новости11:27

В Крыму почти на два месяца арестовали украинских моряков

Мойка7811:15

Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей

РБК09:46

Суд Симферополя арестовал всех моряков с задержанных кораблей ВМС Украины

Интерфакс09:28

Суд арестовал на 2 месяца украинских моряков за нарушение границы РФ в Керченском проливе

ТАСС09:25

В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков

Коммерсантъ09:29

Суд в Симферополе арестовал всех украинских моряков, задержанных на минувшей неделе в Керченском проливе

Эхо Москвы10:03
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