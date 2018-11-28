Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблейРИА Новости11:27
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
РИА Новости11:27
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