Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.

с чего всё началось

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Политика Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

Авто Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Гаджеты Intel готовит игровой PC NUC Phantom Canyon с дискретной графикой Компания Intel работает над новым поколением компьютеров NUC игрового класса под кодовым названием Phantom Canyon (очевидно, наследник семейств Ghost Canyon и Hades Canyon).

Происшествия После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок Еще один ребенок скончался после ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса, в больницах остаются восемь пострадавших, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кино В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Шоу-бизнес Пугачеву раскритиковали в Сети за «детский» образ с сарафаном и кедами Часть поклонников посчитали образ Примадонны неуместным для ее весьма почтенного возраста – некоторые из них назвали ее одежду не "молодежной", а "детской".

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019» ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Пескова впервые представил свою возлюбленную Песков-младший впервые выложил в своем микроблоге совместную с любимой девушкой фотографию, на которой влюбленные позируют крупным планом.

Происшествия При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

Политика Белый дом ужесточит правила получения виз в США Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой роли Настасья Самбурская удивила поклонников образом блондинки, который она примерила ради нового спектакля.

Общество На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск» Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.

Общество Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700% Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.

Наука Найдена живая акула старше Ивана Грозного Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.