Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из ДнепраРБК 12:20
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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с чего всё началось
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.ТАСС07:58
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