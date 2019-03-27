Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистовREGNUM 02:50

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.
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ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в участии в террористической организации

ТАСС01:50

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Коммерсантъ01:33

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

РИА Новости01:20

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

РИА Новости Крым01:14

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

РЕН ТВ01:12

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации

КП - Крым01:11

ФСБ проводит в Крыму обыски у сторонников террористической организации

Krym.News02:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Обновлено в 01:50
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

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Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Культура

В «Симпсонах» показали Pussy Riot

В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли – «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
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Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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Кино

Умер сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет.
Обновлено вчера в 19:04
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера

Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Происшествия

У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей

На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено вчера в 06:57
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В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Политика

Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле

Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие

Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
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Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Авто

Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus

Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
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