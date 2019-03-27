Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистовREGNUM 02:50
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.
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Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли – «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Обновлено 25 марта в 15:51
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Умер сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет.
Обновлено вчера в 19:04
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено вчера в 06:57
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Политика
Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле
Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35