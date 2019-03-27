В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистовREGNUM 02:50

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов

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