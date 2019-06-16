Политика
В Крым с начала года приехали более 100 тысяч иностранных туристовКоммерсантъ 02:56
Крым с начала года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.РИА Новости01:09
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