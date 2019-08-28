Путешествия

Life.ruLife.ruВ Крым с Украины приезжают 14 тысяч человек в сутки

Число украинцев, пересекающих границу с РФ в Крыму, возросло в августе до 14 тысяч человек в сутки. В июне в сутки через границу проходило 11 тысяч человек и около полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.
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