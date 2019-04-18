Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы ПугачевойРИА Новости 07:06

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
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Алла Пугачева довела зрителей до слез во время грандиозного концерта в Кремле

Народные новости04:44

12 ярких балахонов Аллы Пугачевой, которые уже стали легендой в мире моды

Телепрограмма06:45

Младшие дети Пугачевой поддержали ее во время сольного концерта

Экспресс газета04:05

Лобода, Навка, Волочкова и другие звездные поклонники Пугачевой на ее концерте в Кремле

Woman.ru06:19

Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Дни.ру04:39

Алла Пугачева. Других примадонн у меня для вас нет

Труд01:40

Алла Пугачева вывела детей на сцену Кремля

StarHit.ruвчера в 17:30
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении

Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика

В Турции начали принимать карту «Мир»

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Политика

Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 05:02
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Владимир Меньшов стал жертвой мошенников

Обновлено в 03:47
Кино

В Сети продают билет на фильм «Мстители: Финал» за 100 тыс. рублей

Билет стоимостью 100 тыс. рублей на предпоказ фантастического блокбастера «Мстители: Финал» появился на сервисе «Юла».
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Общество

«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко

Обновлено в 04:25
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Сирии восстанавливают промышленные предприятия

В сирийском Алеппо после освобождения от боевиков идёт масштабное восстановление промышленных предприятий.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Кино

Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено в 03:45
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Происшествия

За убийство матери и бабушки суд приговорил подростка к тюрьме

Обновлено в 06:19
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Авто

Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro

Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.
Обновлено в 06:11
Авто

Названы победители World Car Awards 2019 года

Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Космос

В пустыне Гоби открылась марсианская база для китайских школьников

Посреди пустыни Гоби в Китае появился симулятор базы на Марсе.
Обновлено в 05:19
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Алла Пугачёва
Певица
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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