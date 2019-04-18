В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы ПугачевойРИА Новости 07:06

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.

Гаджеты Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Экономика Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.

Экономика В Турции начали принимать карту «Мир» Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Кино Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.

Происшествия Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.

Происшествия Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».

Происшествия СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.

Общество «Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.

Экономика Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.

Армия и оружие В Сирии восстанавливают промышленные предприятия В сирийском Алеппо после освобождения от боевиков идёт масштабное восстановление промышленных предприятий.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Политика Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.

ЖКХ Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.

Происшествия СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.

Авто Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.

Авто Названы победители World Car Awards 2019 года Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.