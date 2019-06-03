Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФГазета.Ru 08:02
Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.
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с чего всё началось
Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.RT на русском05:02
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Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов
Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Экономика
Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет
Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
Обновлено в 09:49
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Здоровье
У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских
Обновлено в 02:43
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Политика
Украинские силовики собираются на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководством ряда ведомств из-за любительского ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова в Харькове.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Авто
Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ
Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Происшествия
МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока
Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образцов вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35