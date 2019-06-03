Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФГазета.Ru 08:02

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.
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Песков об отношениях с Вашингтоном, «Северном потоке — 2» и санкциях

Политику Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» можно сравнить с принципами, действовавшими в Америке во времена Дикого Запада. Об этом в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
RT на русском05:02

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В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ

RT на русском06:19

В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ

РБК05:44

В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом

РИА Новости06:06

Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Ведомости05:09

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ-2019: он благонадежный бизнесмен

Коммерсантъ05:01

Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ, но ситуация пока этого не позволяет

ТАСС06:25

В Кремле заявили, что хотели бы видеть Майкла Калви на ПМЭФ

Петербургский дневник05:36
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Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Политика

США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов

Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Экономика

Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет

Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
Обновлено в 09:49
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Здоровье

У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских

Обновлено в 02:43
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Политика

Украинские силовики собираются на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководством ряда ведомств из-за любительского ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Политика

Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова в Харькове.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Авто

Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ

Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Происшествия

МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока

Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения

Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образцов вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Общество

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
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