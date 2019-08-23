Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и ЗеленскогоРБК 05:32
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Спорт
15-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии
Обновлено в 11:45
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Обновлено в 06:03
Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В UTG объяснили недопуск женщины на рейс во Внуково
Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника.
Обновлено в 10:29
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
Обновлено в 08:35
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за своего коллегу по сцене Антона Батырева.
Обновлено в 04:34
Футбол
Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха
Напомним, что Комбаров выступал за Спартак с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов.
Обновлено в 10:07
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиян
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Apple может выпустить три новых iPhone
Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Украина испытала новую установку РСЗО
Шепетивский ремонтный завод, входящий в концерн "Укроборонпрома", разработал и испытал проект реактивной системы залпового огня Берест, которая получила обозначение БМ-21УМ.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36