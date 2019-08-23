Политика

Песков констатировал начало диалога Путина и ЗеленскогоREGNUM 06:54

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 23 августа в ходе брифинга констатировал начало диалога между Россией и Украиной.
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