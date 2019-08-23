Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о вероятности скорого обмена РФ и Украиной удерживаемыми лицами и возможном улучшении отношений двух стран напомнил слова Владимира Путина об осторожном оптимизме от разговоров с Владимиром Зеленским.

с чего всё началось

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

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