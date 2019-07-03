Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь.

с чего всё началось

Есть информация, которая относится к категории гостайны, она не раскрывается в интересах государства. Это нормальная практика, она полностью соответствует законодательству. При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий обладает всей полнотой информации.

В Кремле отказались раскрывать данные о типе глубоководного аппарата, на котором погибли 14 российских моряков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти сведения являются абсолютно секретными, сообщает «Интерфакс».

Кремль не раскрыл информацию о загоревшемся глубоководном аппарате

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