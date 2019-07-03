Политика

В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводниковRambler News Service 05:38

2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах. Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.
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Дмитрий Песков
Есть информация, которая относится к категории гостайны, она не раскрывается в интересах государства. Это нормальная практика, она полностью соответствует законодательству. При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что главнокомандующий обладает всей полнотой информации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:39
с чего всё началось

В Кремле не ответили на вопрос об инциденте с гибелью подводников, сославшись на гостайну

Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь.
ТАСС05:19

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Кремль назвал «абсолютно секретной» информацию об аппарате, где погибли подводники

Дождь05:22

Кремль отказался раскрывать данные о горевшем подводном аппарате

РБК05:34

«Боролись до конца»: правду о погибших моряках-героях засекретят

Утро.ru05:34

Кремль не будет раскрывать детали аварии в Баренцевом море из-за секретности

Коммерсантъ05:31

Песков заявил, что часть данных о ЧП с подводниками является гостайной

RT на русском05:35

В Кремле не ответили на вопрос об инциденте с гибелью подводников, сославшись на гостайну

ТАСС05:19

Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков

РИА Новости05:00
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Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Футбол

Попечительский совет обсудил бюджет РФС на 2020 год

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, что 3 июля на заседании попечительского совета РФС прошло обсуждение плана работы до конца 2019 года и бюджета РФС на следующий год.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей

Обновлено вчера в 12:49
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:26
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд авто Аллы Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 10:20
Происшествия

Минобороны официально назвало имя одного погибшего

Минобороны официально назвало имя одного погибшего Минобороны впервые назвало имя одного из погибших при пожаре на глубоководном аппарате, это капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 11:29
Политика

Думе предложили ввести маркировку запрещенных организаций в агрегаторах новостей

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что закон обязывает СМИ в сообщениях о таких организациях указывать, что они запрещены, а в отношении новостных агрегаторов такого требования нет, хотя роль этих сервисов в обмене информации в интернете очень высока и их аудитория сравнима с аудиторией СМИ.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать

Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 10:26
Авто

Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Политика

Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии

Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.
Обновлено в 09:24
Технологии

В официальной рекламе Google нашли русскоязычный мат

В рекламном ролике See yourself at Google ("Как вы видите себя в Google"), посвященном трудоустройству в компании, обнаружили русскоязычную брань, записанную транслитом.
Обновлено в 10:49
Общество

Употребление наркотиков запретили в Голландии

218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Обновлено в 10:11
Наука

В России создан прототип самолета с композитным крылом

Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика

Зачем Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Ранее Зеленский призвал украинского премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина за неподчинение президенту.
Обновлено в 09:24
Общество

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Мать и отец в Ленобласти изнасиловали свою дочь

«Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления» - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Новые виды обезболивающих препаратов появятся в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2023 году в России планируется выпустить шесть видов сильнодействующих анальгетиков.
Обновлено в 10:57
Футбол

«Реал» предложил за Погба € 80 млн и Бэйла

Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» € 80 млн и Гарета Бэйла, стоимость которого оценивается в € 90 млн.
Обновлено в 10:19
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как ему удавалось покупать водку в 9 классе

Дмитрий Шепелев рассказал, как ему удавалось покупать водку в 9 классе Еще одной историей Шепелев поделился после того, как одна из подписчиц призналась, что клала яблоки в лифчик, чтобы выглядеть взрослой.
Обновлено в 09:50
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала романтическое видео с Константином Меладзе

Ролик набрал более одного млн просмотров. К слову, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились осенью 2015 года.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Авто

Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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