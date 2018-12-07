Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД. Что касается технологических нюансов, то вам нужно получать информацию в ответ на заявление из Госдепа или в Министерстве иностранных дел РФ, или в Министерстве обороны.

Вашингтон предлагает России не использовать ракету или модифицировать ее, чтобы технические качества не нарушали условия соглашения. В этом случае США готовы продлить действие договора и не расторгать его. Сенатор Франц Клинцевич отметил, что Москва не собирается отказываться от вооружения.

Сенатор ответил на призыв США к России отказаться от ракеты 9М729

Политика Политика МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Политика Политика Песков прокомментировал спор Путина и Лукашенко о газе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дискуссию Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко при обсуждении цены на газ нормальным процессом.

Политика Политика В МВД РФ заявили, что не давали указаний отменять концерты рэперов Центральный аппарат МВД России не давал региональным подразделениям никаких указаний насчет отмены рэп-концертов, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Игорь Зубов.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины продолжат использовать Керченский пролив Украинские военные корабли продолжат ходить через Керченский пролив, когда будут готовы.

Политика Политика Лавров рассказал, зачем Порошенко ввел военное положение Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Политика Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики до 2025 года.

Политика Политика В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева В Кремле не могут оценивать решение суда, арестовавшего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток за организацию незаконной акции.

Политика Политика Москалькова рассказала о самочувствии раненых украинских моряков Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила троих украинских моряков, которые получили ранения при задержании в Керченском проливе и сейчас содержатся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.

Политика Политика Роскосмос ведет переговоры о размещении станций ГЛОНАСС в США Роскосмос ведет переговоры по установке станций российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов.

Политика Политика «Единая Россия» введет «кодекс поведения» для членов партии "Единая Россия" вводит обязательные для всех членов партии правила поведения.

Политика Политика В МВД рассказали, откуда чаще всего поступают звонки о минировании Анонимные звонки о "минировании" объектов РФ обычно поступают с Украины и имеют системный характер, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Игорь Зубов.

Политика Политика Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда Газета отметила, что также свои посты могут покинуть глава фонда Антон Дроздов, его заместитель Алексей Иванов, куратор взаимодействия с негосударственными пенсионными фондами Николай Козлов.

Политика Политика Виктор Вексельберг оспорил санкции США Адвокат российского предпринимателя, владельца группы «Ренова», Виктора Вексельберга подал ходатайство в Минфин США об отмене санкций, введенных в отношении бизнесмена американскими властями, сообщает Bloomberg.

Политика Политика Депутаты Рады подрались в прямом эфире Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался со своим коллегой — представителем партии «Свобода» Юрием Левченко в прямом эфире парламентского телеканала Рада.