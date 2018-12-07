Политика
Сенатор ответил на призыв США к России отказаться от ракеты 9М729
Сенатор ответил на призыв США к России отказаться от ракеты 9М729Вечерняя Москва04:22
Вашингтон предлагает России не использовать ракету или модифицировать ее, чтобы технические качества не нарушали условия соглашения. В этом случае США готовы продлить действие договора и не расторгать его. Сенатор Франц Клинцевич отметил, что Москва не собирается отказываться от вооружения.
Вечерняя Москва04:22
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Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД. Что касается технологических нюансов, то вам нужно получать информацию в ответ на заявление из Госдепа или в Министерстве иностранных дел РФ, или в Министерстве обороны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 04:32
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Политика
МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД
Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Обновлено в 06:51
Политика
Песков прокомментировал спор Путина и Лукашенко о газе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал дискуссию Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко при обсуждении цены на газ нормальным процессом.
Обновлено в 06:50
Политика
В МВД РФ заявили, что не давали указаний отменять концерты рэперов
Центральный аппарат МВД России не давал региональным подразделениям никаких указаний насчет отмены рэп-концертов, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Игорь Зубов.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
ВМС Украины продолжат использовать Керченский пролив
Украинские военные корабли продолжат ходить через Керченский пролив, когда будут готовы.
Обновлено в 06:37
Политика
Лавров рассказал, зачем Порошенко ввел военное положение
Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики
Владимир Путин внес изменения в Стратегию государственной национальной политики до 2025 года.
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева
В Кремле не могут оценивать решение суда, арестовавшего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток за организацию незаконной акции.
Обновлено в 06:26
Политика
Москалькова рассказала о самочувствии раненых украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила троих украинских моряков, которые получили ранения при задержании в Керченском проливе и сейчас содержатся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.
Обновлено в 06:42
Политика
Роскосмос ведет переговоры о размещении станций ГЛОНАСС в США
Роскосмос ведет переговоры по установке станций российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов.
Обновлено в 06:26
Политика
«Единая Россия» введет «кодекс поведения» для членов партии
"Единая Россия" вводит обязательные для всех членов партии правила поведения.
Обновлено в 06:54
Политика
В МВД рассказали, откуда чаще всего поступают звонки о минировании
Анонимные звонки о "минировании" объектов РФ обычно поступают с Украины и имеют системный характер, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Игорь Зубов.
Обновлено в 06:53
Политика
Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда
Газета отметила, что также свои посты могут покинуть глава фонда Антон Дроздов, его заместитель Алексей Иванов, куратор взаимодействия с негосударственными пенсионными фондами Николай Козлов.
Обновлено в 06:35
Политика
Виктор Вексельберг оспорил санкции США
Адвокат российского предпринимателя, владельца группы «Ренова», Виктора Вексельберга подал ходатайство в Минфин США об отмене санкций, введенных в отношении бизнесмена американскими властями, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Политика
Депутаты Рады подрались в прямом эфире
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался со своим коллегой — представителем партии «Свобода» Юрием Левченко в прямом эфире парламентского телеканала Рада.
Обновлено в 06:37
Политика
Кто заменит Меркель на посту председателя ХДС
7 декабря в Гамбурге стартует двухдневный съезд ХДС, участники которого выберут нового председателя партии.
Обновлено в 06:54