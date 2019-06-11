В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом ГолуновымRT на русском 05:37

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

Общество Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети» Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Политика Зеленский уволил губернаторов 15 областей Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала видео с дня рождения дочери Девочке очень понравился праздничный торт. Единственная дочь певицы Ани Лорак София 9 июня отметила свой восьмой день рождения.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Авто Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые О возраст автомобилейс пробегом, выставленныхна продажу на Авто.ру, лет818 лет16141210 В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Общество Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

Футбол 89% игроков Бундеслиги считают АПЛ лучшим чемпионатом в мире По итогам опроса 88,8% назвали лучшей лигой мира элитный чемпионат Англии. По 5,6% голосов получили Бундеслига и испанская Примера.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Происшествия Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».

Политика Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон отменил решение о роспуске парламента, принятое "альтернативным главой" республики, членом Демпартии Павлом Филипом.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.

Здоровье Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.

Хоккей Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.

Общество Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Шоу-бизнес Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Авто Mercedes представил семиместный кроссовер GLB Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.