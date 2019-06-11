Политика

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом ГолуновымRT на русском 05:37

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Коммерсантъ05:56

Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина

Газета.Ru05:48

Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова

ТАСС05:17

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до «прямой линии»

Интерфакс05:22

Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до прямой линии

РБК06:14

Кремль отрицает наличие установки закрыть дело Голунова до прямой линии

РИА Новости05:27

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

RT на русском05:37
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Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

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Политика

Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
Обновлено в 09:18
Кино

«Первый канал» готовит документальный фильм о Чернобыльской катастрофе

Обновлено в 09:30
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала видео с дня рождения дочери

Девочке очень понравился праздничный торт. Единственная дочь певицы Ани Лорак София 9 июня отметила свой восьмой день рождения.
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Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Авто

Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые

О возраст автомобилейс пробегом, выставленныхна продажу на Авто.ру, лет818 лет16141210 В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет.
Обновлено в 06:48
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Футбол

89% игроков Бундеслиги считают АПЛ лучшим чемпионатом в мире

По итогам опроса 88,8% назвали лучшей лигой мира элитный чемпионат Англии. По 5,6% голосов получили Бундеслига и испанская Примера.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Политика

Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон отменил решение о роспуске парламента, принятое "альтернативным главой" республики, членом Демпартии Павлом Филипом.
Обновлено в 04:20
Политика

Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов

Обновлено в 05:43
Здоровье

Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре

Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Хоккей

Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Авто

Mercedes представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Общество

Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
Обновлено в 07:49
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