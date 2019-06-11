Политика
В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом ГолуновымRT на русском 05:37
Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
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Политика
Зеленский уволил губернаторов 15 областей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак показала видео с дня рождения дочери
Девочке очень понравился праздничный торт. Единственная дочь певицы Ани Лорак София 9 июня отметила свой восьмой день рождения.
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Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
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Авто
Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые
О возраст автомобилейс пробегом, выставленныхна продажу на Авто.ру, лет818 лет16141210 В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет.
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Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
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Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
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Футбол
89% игроков Бундеслиги считают АПЛ лучшим чемпионатом в мире
По итогам опроса 88,8% назвали лучшей лигой мира элитный чемпионат Англии. По 5,6% голосов получили Бундеслига и испанская Примера.
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Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя
В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Политика
Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон отменил решение о роспуске парламента, принятое "альтернативным главой" республики, членом Демпартии Павлом Филипом.
Обновлено в 04:20
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов
Обновлено в 05:43
Здоровье
Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
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Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
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Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
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Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Авто
Mercedes представил семиместный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Общество
Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
Обновлено в 07:49