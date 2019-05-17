Политика

В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в ЕкатеринбургеГазета.Ru 08:39

Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
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Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях

Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено вчера в 22:17
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Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
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Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
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Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ростов

Обновлено в 07:41
Хоккей

Малкин не хотел играть с Овечкиным. Его заставил тренер

Нападающий сборной России Евгений Малкин отметил, что не хотел на чемпионате мира по хоккею-2019 выходить в одном звене с Александром Овечкиным.
Обновлено в 09:54
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
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Футбол

Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу

Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика

Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах

Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
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Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
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Транспорт

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"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
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Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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