Политика
В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в ЕкатеринбургеГазета.Ru 08:39
Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.
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Шоу-бизнес
Мария Горбань участвовала в постельных сценах на седьмом месяце беременности
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Авто
Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель
Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Обновлено в 05:28
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей
«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена
«Йокерит» обменял нападающего Сакари Маннинена в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба финского клуба.
Обновлено в 09:50
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Наука
Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях
Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ростов
Обновлено в 07:41
Хоккей
Малкин не хотел играть с Овечкиным. Его заставил тренер
Нападающий сборной России Евгений Малкин отметил, что не хотел на чемпионате мира по хоккею-2019 выходить в одном звене с Александром Овечкиным.
Обновлено в 09:54
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Футбол
Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу
Двукратный чемпион Европы полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла впервые с 2015 года вызван в сборную Испании по футболу, сообщается на сайте национальной команды страны.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах
Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Обновлено в 08:33
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост
В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 06:32
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52