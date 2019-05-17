В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в ЕкатеринбургеГазета.Ru 08:39

Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.

В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в Екатеринбурге

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