Политика
В Кремле высказались по поводу победы ЗеленскогоВоенное обозрение 08:56
Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов на Украине, де-факто признав победу Владимира Зеленского в выборной гонке.
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Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинских избирателей. Поэтому говорить о признании или не признании — не совсем корректно. Поскольку выбор украинского народа очевиден. При этом, кстати, мы еще не имеем официальных итогов выборов.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 05:42
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