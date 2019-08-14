Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха.

Политика Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.

Экономика На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.

Армия и оружие На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат.

Баскетбол Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.

Игры ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Политика В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.

Наука В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.

Футбол «Спартак» принес России первую победу в новом Евросезоне К счастью, немецкий форвард москвичей не раскис после этой неудачи, а сделал отменный пас на Бакаева, который оформил дубль и принес «Спартаку» непростую победу - 3:2. Ответный матч соперники проведут в Москве 15 августа.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Финансы Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шоу-бизнес Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.

Политика Грузия занизила ущерб от потери российских туристов Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Религия Православные пензенцы отмечают Медовый Спас Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.

Футбол Игрок «Спартака» Понсе дисквалифицирован за удар ногой Шунина Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе на три матча после инцидента во встрече четвертого тура чемпионата России против столичного "Динамо", сообщает "Чемпионат.com".