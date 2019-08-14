Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей неделиLenta.ru 07:09

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха.
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В Кремле отреагировали на сокращенную рабочую неделю в России

URA.Ru06:49

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

RT на русском07:45

В Кремле не обсуждали идею о четырёхдневной рабочей неделе

Life.ru06:36

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Lenta.ru07:09

В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

ТАСС06:56

Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

РБК06:55

В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

РИА Новости07:40
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Политика

Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом

Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
Обновлено в 08:26
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР

Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат.
Обновлено в 09:35
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Игры

ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat

Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Наука

В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет

В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Спартак» принес России первую победу в новом Евросезоне

К счастью, немецкий форвард москвичей не раскис после этой неудачи, а сделал отменный пас на Бакаева, который оформил дубль и принес «Спартаку» непростую победу - 3:2. Ответный матч соперники проведут в Москве 15 августа.
Обновлено в 06:37
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Общество

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа

Обновлено в 08:57
Финансы

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено в 08:46
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Политика

Грузия занизила ущерб от потери российских туристов

Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Обновлено в 04:04
Религия

Православные пензенцы отмечают Медовый Спас

Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость

Обновлено в 04:41
Футбол

Игрок «Спартака» Понсе дисквалифицирован за удар ногой Шунина

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе на три матча после инцидента во встрече четвертого тура чемпионата России против столичного "Динамо", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 09:11
Экономика

США отложат введение пошлины на часть китайских товаров

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:31
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