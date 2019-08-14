Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей неделиLenta.ru 07:09
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха.
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Политика
Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
Обновлено в 08:26
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР
Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат.
Обновлено в 09:35
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Спартак» принес России первую победу в новом Евросезоне
К счастью, немецкий форвард москвичей не раскис после этой неудачи, а сделал отменный пас на Бакаева, который оформил дубль и принес «Спартаку» непростую победу - 3:2. Ответный матч соперники проведут в Москве 15 августа.
Обновлено в 06:37
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Общество
Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа
Обновлено в 08:57
Финансы
Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке
Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
Обновлено в 08:46
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Религия
Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Футбол
Игрок «Спартака» Понсе дисквалифицирован за удар ногой Шунина
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе на три матча после инцидента во встрече четвертого тура чемпионата России против столичного "Динамо", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 09:11
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:31