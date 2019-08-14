Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

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