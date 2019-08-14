Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей неделиRT на русском 07:45

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru10:47

Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

РБК06:55

В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

РИА Новости07:40

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Lenta.ru07:09

В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

ТАСС06:56

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

RT на русском07:45

В Кремле не обсуждали идею о четырёхдневной рабочей неделе

Life.ru06:36
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»

США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:44
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате

Тело 69-летнего мужчины нашли 12 августа, он был задушен. По подозрению в совершении убийства задержан 47-летний сосед погибшего по палате.
Обновлено в 08:15
Политика

Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов

По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Игры

Гонки днём и ночью: первый трейлер Need for Speed Heat

Компания Electronic Arts представила первый трейлер новой части серии игр Need for Speed.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкой связи

Напомним, что в матче со "Спартаком" по громкой связи прозвучало оскорбление "Судья - козёл".
Обновлено в 10:52
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Авто

Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg

Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Игры

1С неожиданно анонсировала полноценное продолжение King’s Bounty

Обновлено в 11:02
Здоровье

Названы опасные последствия шестичасового сна

Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческую ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.
Обновлено в 10:48
Политика

Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами

В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
Обновлено в 08:42
Происшествия

СК проверяет действия фельдшера, пнувшего ногой пациентку

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД

По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.
Обновлено в 09:30
Политика

Кабмин Украины отказался уволить Кличко

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Авто

Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин встал на колено перед юной балериной

Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Театры

Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев

Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Политика

Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину

Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 года

Обновлено в 06:11
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