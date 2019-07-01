Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что удивлен тем вниманием, которое журналисты уделили кружке главы российского государства Владимира Путина на саммите "двадцатки". По словам Пескова, этот уже привычный для Путина предмет неоднократно попадал на телеэкраны.

Песков удивлен повышенным вниманием СМИ к кружке Путина на саммите G20

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