Политика
В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу ПутинаРБК 07:38
Журналисты спросили пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему президент пришел со своим термосом на ужин во время саммита G20 и связано ли это с вопросами безопасности.
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Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником
Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Кино
Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции
Обновлено в 08:30
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество
В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности
В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Космос
«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде
В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Экономика
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество
В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС
В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».
Обновлено 29 июня в 11:50
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24