Политика

В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу ПутинаРБК 07:38

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему президент пришел со своим термосом на ужин во время саммита G20 и связано ли это с вопросами безопасности.
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В Кремле рассказали о термокружке Путина

Интерфакс06:40

В Кремле отреагировали на повышенный интерес к кружке Путина

Газета.Ru07:19

Песков удивлен вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20

РИА Новости07:01

В Кремле выразили недоумение по поводу внимания СМИ к термокружке Путина – Песков

Эхо Москвы06:59

Песков удивлен повышенным вниманием СМИ к кружке Путина на саммите G20

ТАСС06:58

В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина

РБК07:38

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Lenta.ru06:27
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Политика

Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Политика

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Кино

Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции

Обновлено в 08:30
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество

В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Космос

«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде

В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Экономика

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество

В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Космос

Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру

Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».
Обновлено 29 июня в 11:50
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
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