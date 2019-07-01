Политика
В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу ПутинаРБК 07:38
Журналисты спросили пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему президент пришел со своим термосом на ужин во время саммита G20 и связано ли это с вопросами безопасности.
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Экономика
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции
В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Политика
Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов
«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Пригожин призвал не верить рассказам Темниковой о Серябкиной и Фадееве
Российский продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к заявлениям бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой, которая ранее рассказала о якобы имевшей место любовной связи между ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым.
Обновлено в 11:41
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Наука
Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище
Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР
Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено в 11:41
Авто
BMW планирует расширить линейку «заряженных» M-модификаций
Подразделение BMW M Performance Car планирует расширить свой модельный ряд, добавив больше автомобилей с пакетом M Performance и полноценных M-модификаций.
Обновлено в 01:25