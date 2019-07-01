Политика
В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу ПутинаРБК 07:38
Журналисты спросили пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему президент пришел со своим термосом на ужин во время саммита G20 и связано ли это с вопросами безопасности.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге извращенец нападал на школьниц и насиловал их
К суду привлекли 31-летнего жителя Санкт-Петербурга за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Intel показала более правдоподобные рендеры своей видеокарты Xe
Концепция дизайна видеокарт на базе Intel Xe была впервые показана на GDC 2019, но затем стало ясно, что это лишь любительские рендеры, которые нисколько не отражают внешний вид будущих карт.
Обновлено в 06:46
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Технологии
Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Кино
Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
В YouTube опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Джейка Кэздана.
Обновлено в 09:48
Политика
Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана
Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Здоровье
На Украине с начала года корью заболели более 55 тысяч человек
Более 55 тыс. человек, включая свыше 29 тыс. детей, заболели корью на Украине с начала 2019 года.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 07:29
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Общество
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Космос
МКС в среду увеличит высоту своей орбиты почти на километр
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Экономика
В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХ
В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше.
Обновлено в 02:33
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Обновлено в 08:14
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл решилась нарушить одну из главных королевских традиций
Герцогиню раскритиковали за «лицемерное» поведение. Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал.
Обновлено в 07:00
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн
Обновлено в 04:53
Авто
Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России
Раскрыта стоимость обновленного семиместного кроссовера Mitsubishi Outlander, который в дальнейшем будет доступен российских дилеров.
Обновлено в 10:34