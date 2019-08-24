Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиРИА Новости 06:07
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с чего всё началось
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:07
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