В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кино Пять главных ролей Владимира Зеленского "Слуга народа" (учитель истории Василий, внезапно ставший президентом) Главным кинопроектом в карьере Зеленского стал сериал "Слуга народа" об учителе истории Василии Голобородько, неожиданно для себя избравшем путь политика.

Политика Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Происшествия Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

Общество Росконтроль назвал лучшие творог и яйца К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.

Происшествия СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.

Происшествия Пять строений сгорело на пожаре в Тверской области Пожар произошел в Вышневолоцком районе Пять строений сгорело на пожаре в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области.

Политика Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.

Здоровье От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.

Политика Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.

Экономика Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Происшествия Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.

Кино Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.