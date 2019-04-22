Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков: Москва намерена судить о новом президенте Украины по его делам

ТАСС08:35

Что произошло за день: понедельник, 22 апреля

Интерфакс13:40

От «Украина, ты одурела» до «безусловной поддержки»: как мир реагирует на победу Зеленского

Дождь13:23

Нежелание Кремля поздравить Зеленского оценили политологи: заговор или триумф воли

Московский Комсомолец13:49

Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина

РБК08:28

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

RT на русском08:13

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

РИА Новости08:03
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Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Обновлено в 07:17
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»

США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Обновлено в 10:44
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика

В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 14:22
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов

Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
Обновлено в 05:52
Экономика

Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

Обновлено в 15:46
Экономика

Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Футбол

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Обновлено в 14:08
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика

Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента

Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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