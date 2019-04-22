Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Нежелание Кремля поздравить Зеленского оценили политологи: заговор или триумф воли
Московский Комсомолец13:49
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В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
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США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
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В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
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Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
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Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
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Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
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Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
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Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика
В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов
Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
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Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей
Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
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Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
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Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
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Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»
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Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
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Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
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Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
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