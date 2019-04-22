Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять ЗеленскогоRT на русском 08:13

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
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Подробнее о событии

Песков: Москва намерена судить о новом президенте Украины по его делам

ТАСС08:35

Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина

РБК08:28

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

RT на русском08:13

В Кремле сочли преждевременным направлять поздравления Зеленскому

Интерфакс08:10

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов поздравить Зеленского

Московский Комсомолец08:00

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

РИА Новости08:03

Поздравлять рано, легитимность под вопросом. Кремль — о втором туре выборов на Украине

Дождь08:00
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Наука

Можно ли предсказать ожирение по генам

Новый полигенный метод анализа позволяет до некоторой степени предсказать вероятность лишних 13 килограммов.
Обновлено вчера в 02:19
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали об уникальности С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT рассказал об уникальности российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

Эксперты назвали «убивающие» смартфоны ошибки

Эксперты рассказали о наиболее распространенных ошибках владельцев смартфонов, которые могут привести к быстрой «смерти» гаджетов.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Открытое горение в двух СНТ в Нижегородской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в дачных домах в СНТ "Отдых" и "Березка" в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 09:30
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Наука

Реакция на стресс связана с его последствиями

Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

"Бостон Брюинз" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:01
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Транспорт

В России утвердили уменьшенные дорожные знаки

С начала следующего месяца в Росстандарте официально действует новый ГОСТ по дорожным знакам меньшего масштаба.
Обновлено в 04:58
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Политика

Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Энергетика

Украина обвинила Россию в низком качестве нефти

Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Культура

Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Недалеко от Крыма заметили военный самолет США

Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Экономика

Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП

Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками

В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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