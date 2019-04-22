Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять ЗеленскогоRT на русском 08:13
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
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Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Наука
Можно ли предсказать ожирение по генам
Новый полигенный метод анализа позволяет до некоторой степени предсказать вероятность лишних 13 килограммов.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали об уникальности С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT рассказал об уникальности российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Эксперты назвали «убивающие» смартфоны ошибки
Эксперты рассказали о наиболее распространенных ошибках владельцев смартфонов, которые могут привести к быстрой «смерти» гаджетов.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Открытое горение в двух СНТ в Нижегородской области ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в дачных домах в СНТ "Отдых" и "Березка" в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 09:30
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Наука
Реакция на стресс связана с его последствиями
Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
"Бостон Брюинз" обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:01
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Транспорт
В России утвердили уменьшенные дорожные знаки
С начала следующего месяца в Росстандарте официально действует новый ГОСТ по дорожным знакам меньшего масштаба.
Обновлено в 04:58
Футбол
Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша
Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Энергетика
Украина обвинила Россию в низком качестве нефти
Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Культура
Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного
Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Недалеко от Крыма заметили военный самолет США
Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Экономика
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47