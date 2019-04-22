Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить48
Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 06:58
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Общество
В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»
Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика
Обработано более 98% протоколов: результаты Порошенко унизительны
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 98,75% протоколов: за Владимира Зеленского проголосовали 73,18% избирателей (13 млн 363 тыс. 914 украинцев), за действующего президента Петра Порошенко — 24,49% (4 млн 473 тыс. 042).
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Хоккей
Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен
Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество
«Росконтроль» проверил пасхальные продукты разных марок
В преддверии праздника Пасхи «Росконтроль» проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте «Роскнтроля».
Обновлено в 08:12
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика
Галкин назвал главные качества Зеленского
Обновлено в 07:45
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Посещаемость матчей РПЛ выросла на 30% по сравнению с прошлым сезоном
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин подвел итоги посещаемости матчей 24-го тура Премьер-лиги, рассказал о росте посещаемости по сравнению с прошлым сезоном и случившихся нарушениях в 24-м туре.
Обновлено в 06:28
Политика
Мизулина осудила наличие прав у россиян
Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23