В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03

Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден.

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