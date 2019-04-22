Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять ЗеленскогоРИА Новости 08:03

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:01

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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