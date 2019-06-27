В Кремле следят за применением закона об оскорблении государстваВестник 07:35

По словам источников, не будут привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.

с чего всё началось

В публикации говорится, что со стороны Кремля в МВД поступило распоряжение прекратить применять закон об оскорблении государственных символов, когда граждане критикуют конкретных чиновников, пишет ТАСС. Напомним, закон вступил в силу в марте 2019 года.

В Кремле следят за применением закона об оскорблении государства

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