Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государстваRT на русском 06:08
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил Песков, с самого начала «речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика» этого закона.
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Путешествия
Туроператор New Travelers прекратит деятельность
Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
Обновлено в 07:17
Авто
«Калашников» показал новый электромобиль «Овум»
На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».
Обновлено вчера в 10:03
Космос
Китай планирует к 2030 году стать мировой космической державой
Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) намерена к 2030 году вывести свою страну в ряды мировых космических держав, пишет Синьхуа.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Политика
Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 07:11
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко
Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Стресс влияет на увеличение веса
Обновлено в 05:40
Здоровье
Более 1 тыс. врачей не хватает в Челябинской области
В Челябинской области дефицит врачей составляет 1,2 тыс. специалистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Общество
На набережной вдоль Горького появились скамейки, похожие на гробы
На набережной от Малышева до Карла Маркса появились скамейки-гробы.
Обновлено в 06:41
Политика
Пранкер Вован решил баллотироваться в депутаты Мосгордумы
Отечественный пранкер Алексей Столяров, более известный под псевдонимом «Лексус», сообщил о том, что его коллега Владимир Кузнецов («Вован») намерен принять участие в выборах в Московскую государственную думу.
Обновлено в 04:47
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Дело возбуждено после гибели двух десантников в Крыму
Обновлено в 06:09