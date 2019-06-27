В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государстваRT на русском 06:08

В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил Песков, с самого начала «речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика» этого закона.

В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

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