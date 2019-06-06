Политика
В Кремле сочли успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионовРБК 05:34
Морозов с 1994 года работал в ФСО. В октябре прошлого года в интервью РБК он рассказывал, что на этой работе он взаимодействовал с президентом России. По информации источников РБК, «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», Морозов будет работать в одной из спецслужб.
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Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
Американские ученые назвали необходимый уровень ежедневной активности для продления жизни.
Обновлено в 05:12
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную основную камеру
Каждая из версий смартфонов получит уникальные особенности, которые позволят покупателям сделать более уверенный выбор в пользу одного из устройств.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»
Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Звездная встреча: Пугачева и Эрнст обнялись на празднике в ресторане
На кадрах видно, как во время ухода из ресторана к Примадонне подошел генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст.
Обновлено в 05:09
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Культура
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»
На что актриса заявила, что "всё может случиться", поскольку и остальные "мальчики и девочки" вроде как тоже готовы дать согласие.
Обновлено в 04:55
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли пьет гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт всегда выглядела на публике, как мальчик.
Обновлено в 04:25
Игры
Авторы Battlefield V назвали немецкого солдата именем члена подполья
EA и DICE в конце мая добавили элитного солдата немецкой армии в шутер Battlefield V. Однако, как выяснилось позже, персонаж получил то же имя, что было у реального человека — члена немецкого Сопротивления Вильгельма Франке.
Обновлено в 04:19