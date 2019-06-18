Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»Газета.Ru 07:14

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти. По словам представителя Кремля, такие заявления — это "эмоциональные проявления".
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Дмитрий Песков
Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:26

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