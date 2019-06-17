Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедностиГазета.Ru вчера в 13:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.
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Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:26
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Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
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Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера.
Обновлено в 08:08
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Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
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Новая бета-версия популярного мессенджера Telegram для держателей Apple-техники получила возможность подключать локацию для открытых чат-конференций, чтобы к ним могли присоединиться пользователи поблизости.
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Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
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В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
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Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
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